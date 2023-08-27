"بحوث البساتين" ينظم ندوة عن زراعة محصول الياسمين بالغربية

نظم معهد بحوث البساتين ندوة عن زراعة الياسمين بقرية شبرا بلولة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية وذلك للتعريف بأهمية زراعة محصول الياسمين في مصر ناقشت الندوة مشاكل المزارعين، وإيجاد سعر عادل لمحصول زهرة الياسمين.



حيث يعد قطاع زراعة الياسمين وتصنيع منتجاته من الصناعات المهمة والواعدة والتي تتميز بها مصر عالميًا دون غيرها من الدول، وتتركز هذه الزراعة بشكل كبير في قرية شبرا بلولة بمركز قطور بالغربية والقرى المحيطة بها.

ويعتبر الياسمين البلدى هو الصنف المزروع فى قرية شبرا بلولة والقرى المجاورة لها بمركز قطور ذو المواصفات المطلوبة تصديريًا الذي يتميز بقوة الرائحة و تواجد بعض المركبات العضوية به دون غيره.

وتتميز القرية أيضًا بتواجد خبرات صناعة الياسمين بإستخلاص عجائن وزيوت الياسمين وتصديرها للأسواق الدولية.

تعتبر مصر من أهم الدول المنتجة والمصدرة لعجينة الياسمين تليها الهند، حيث يصل حجم الإنتاج المصرى لعجينة الياسمين من ٦٠ - ٦٥% من الإنتاج العالمى لعجينة الياسمين.

وتحظى عجينة الياسمين المصري بالقبول في مختلف دول العالم المنتجة لأفخر أنواع العطور وخاصة فرنسا وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، وغالبًا ما يرتبط إنتاج العطور بمواعيد حصاد الزهور ومواسم إنتاج الزهور، حيث يبدأ موسم الياسمين من الأول من يونيو وحتى نوفمبر.

وتبلغ المساحة الكلية لزراعات الياسمين فى محافظة الغربية طبقا لإحصائيات وحصر مديرية الزراعة بمحافظة الغربية لعام ٢٠٢٣ حوالى ٦٧٦ فدانًا ويعتبر مركز قطور ومركز بسيون مناطق تركيز زراعات الياسمين.

تبلغ مساحة زراعات الياسمين فى مركز قطور ٤٦٥ فدانًا.

تبلغ مساحة زراعات الياسمين فى مركز بسيون ٢١١ فدانًا.

وتم المرور على زراعات الياسمين بالقرية

وفى ختام الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين