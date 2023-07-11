أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات عن شهر يونيو

أكد الدكتورمحمود قمحاوى مدير معهد أمراض النباتات أن المعهد اصدر تقريرا يتضمن أنشطته خلال شهر يونيو 2023 .

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بالبحوث التطبيقية والنشاط الارشادى والخدمي وكذلك التواجد الميداني مع المزارعين، وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وجاءت على النحو التالي:

أولاً : متابعة الحالة المرضية:

• تم المرور على محافظات (المنيا – أسيوط – بنى سويف –الاسماعيليه – الغربيه –الدقهليه) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر وإعطاء التوصيات الملائمة لكل حالة.

• تم عمل زياره ميدانيه لمحافظات الاقصر وقنا لمتابعة الحالة المرضية لقصب السكر وكانت هناك نسب بسيطة بإصابات بالتفحم السوطى وتم إعطاء التوصيات الفنية للعلاج.

• تم المرور علي زراعات الفاكهة (مانجو-خوخ-عنب) بمحافظات الغربية والجيزة والاسماعيلية للوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة.

• المرور علي مزارع النخيل بتشوكي لمتابعة الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة.

• أثناء المرور على حقول الأرز بقرية كفر ميت علوان - مركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ وجمعية قابيل - مركز دمنهور - محافظة البحيرة تبين ظهور بؤر إصابة بمرض لفحة الأرواق على مساحة 2 فدان بشدة إصابة تتراوح بين (1- 5 %).

ثانيآ : الارشاد والتدريب:-

ندوات ارشادية:

• المشاركة في ندوة علمية باكاديمية البحث العلمى للتكنولوجيا تحت عنوان"الذكاء الأصطناعى نحو خدمات صحية أفضل " وذلك بتاريخ 11/6/2023 بقاعة المؤتمرات .

• المشاركة بالندوات الخاصة بالحملة القومية للذرة الرفيعة بمحافظة الوادى الجديد.

• المشاركة فى ندوة علمية بعنوان " التطوير الزراعى المطلوب ودوره فى إدارة الأزمات "

• ندوة ارشادية عن أهم الأمراض التى تصيب الذرة الرفيعة وطرق مكافحتها وذلك بمحافظتى (الفيوم – أسيوط) بتاريخ 21/6/2023.

• إلقاء محاضرات من قبل بعض الباحثين بقسم بحوث أمراض الذرة والمحاصيل السكرية عن " أهم الأمراض التى تصيب الذرة الرفيعة وطرق مكافحتها " ضمن البرنامج التدريبى لتدريب الأخصائيين الزراعيين بمحافظات مصر المختلفة وذلك بتاريخ 20/6/2023.

دورات تدريبيه:

• حضور برنامج تدريبى تحت عنوان " تدريب مطبقى المبيدات المعتمدين " فى برنامج إعداد المدرب (TOT) .

• حضور دورة تدريبية بعنوان " إدارة نظام تسجيل مبيدات الآفات الزراعية فى مصر " وذلك فى الفترة من 7/6 وحتى 13/6/2023.

ثالثآ : النشاط البحثي:

تم نشر عدد 10 بحوث في مجلات علمية دولية

رابعآ: النشاط الإنتاجي

1- فحص عدد (466) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.

2- فحص عدد ( 28) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة

3- الإشتراك فى أعمال (11) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

4- فحص عدد (40) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

5- فحص عدد (15) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.

6- شراء عدد (1) عزلة فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات.

7- شراء(5) جم من مادة اكسيد الزنك النانونية.

8- عمل تفريد البروتين لعدد (7) عينة.