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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مختار مختار: لا بديل عن مهاجم سوبر في الأهلي

مختار مختار
مختار مختار

علق مختار مختار، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على نجاحات الفريق خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

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وقال مختار في تصريحات تلفزيونة ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "الأهلي بخير وفوزه بالبطولات خلال الموسم الماضي تحت قيادة مارسيل كولر كان مستحقا".

وتابع: "نجاحات الأهلي في الموسم الماضي حدثت بسبب امتلاكه كافة أسباب النجاح من استقرار إداري ودعم جماهيري قوي إلى جانب المستوى الفني المميز للفريق".

الأهلي يحتاج إلى صفقتين

وأتم: "الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع صفقتين لاستمرار العمق الجيد للتشكيل، والتعاقد مع مهاجم مميز سيمثل إضافة إيجابية على تشكيل الفريق".