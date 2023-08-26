الأهلي يغلق ملف جاكسون موليكا

أغلق النادي الأهلي، ملف المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي بعد المفاوضات التي شهدتها الفترة الماضية للحصول على خدماته في الصيف الحالي.

وقال أحمد سمير مقدم برنامج "السادسة" عبر قناة النادي الأهلي "في قناة الأهلي نتكلم فقط عندما نتأكد بنسبة 100% من المعلومة، وما نؤكده بنسبة 100% أن جاكسون موليكا خارج الحسابات وملفه تم غلقه وكذلك سوزا كما أعلن فهو لن يصل في الصيف وباب انتقاله للأهلي أغلق حاليًا".

وأضاف "الإدارة تعلم صعوبة الموسم المقبل وتعمل بالفعل لتلبية جميع مطالب كولر بأفضل شكل ممكن".

وأشار إلى أن الأهلي يجري تحركات مكثفة في الساعات الأخيرة في ملف المهاجم الأجنبي رافضا ذكر الأسماء المطروحة للانضمام للقلعة الحمراء.

واختتم "الجماهير لا تتوقف عن التفكير في المهاجم الأجنبي، نعلم أن عقول الجماهير يشغلها هذا الأمر كثيرًا في الوقت الحالي والأحاديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تتوقف".

وعاد فريق الأهلي للتدريبات الجماعية بدءًا من الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى النمسا لخوض معسكر إعداد الفريق الذي يقام من ٢٨ أغسطس وحتى ٦ سبتمبر في إطار التحضيرات للموسم المقبل.