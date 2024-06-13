ذروة الموجة الحارة.. درجات الحرارة اليوم بعدد من المدن والمحافظات

يشهد اليوم ذروة الموجة الحارة والمستمرة حتى يوم عرفة الموافق يوم السبت، ويسود اليوم طقس حار بشدة على أغلب الأنحاء حيث تصل العظمى على القاهرة 40 درجة في الظل.

ذروة الموجة الحارة

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتباع بعض النصائح للحفاظ على سلامة المواطنين خلال الموجة الحارة ومنها:

-عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.

-ارتداء غطاء للرأس.

-شرب الكثير من الماء والسوائل الباردة للحفاظ على رطوبة الجسم خلال الموجة الحارة.

-ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

درجات الحرارة اليوم 13-6-2024

نرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم..



درجة الحرارة في القاهرة .. 27 و 40

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 24 و 35

درجة الحرارة في المنصورة .. 16 و 39

درجة الحرارة في الزقازيق .. 27 و 40

درجة الحرارة في شبين الكوم و.. 26 و 39

درجة الحرارة في طنطا .. 26 و 39

درجة الحرارة في دمياط .. 24 و 36

درجة الحرارة في بورسعيد .. 25 و 35

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 26 و 42

درجة الحرارة في السويس .. 26 و 41

درجة الحرارة في العريش .. 23 و 34

درجة الحرارة في رفح .. 22 و 33

درجة الحرارة في رأس سدر .. 25 و 42

درجة الحرارة في نخل .. 18 و 39

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 17 و 36

درجة الحرارة في الطور .. 26 و 38

درجة الحرارة في طابا .. 27 و 38

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 30 و 42

درجة الحرارة في العلمين .. 23 و 32

درجة الحرارة في مطروح .. 22 و 33

درجة الحرارة في السلوم .. 22 و 35

درجة الحرارة في سيوة .. 23 و 41

درجة الحرارة في الغردقة .. 30 و 42

درجة الحرارة في مرسى علم .. 30 و 41

درجة الحرارة في الفيوم .. 26 و 40

درجة الحرارة في بنى سويف .. 26 و 40

درجة الحرارة في المنيا .. 25 و 41

درجة الحرارة في أسيوط .. 25 و 42

درجة الحرارة في سوهاج .. 28 و 43

درجة الحرارة في قنا .. 29 و 44

درجة الحرارة في الأقصر .. 29 و 44

درجة الحرارة في أسوان .. 30 و 45

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 26 و 43

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 28 و 43

درجة الحرارة في شلاتين .. 28 و 40

درجة الحرارة في حلايب .. 28 و 36

درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و 39

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 38







