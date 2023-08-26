الزمالك يحدد موعد وديتي المعسكر الداخلي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتى في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وينتظر الجهاز الفني تحديد موعد مباراة الذهاب أمام بطل جيبوتي من قبل المنافس أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل.

الزمالك يبدأ الإعداد للموسم الجديد في سبتمبر

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل .

وأضاف عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية.