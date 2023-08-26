الزمالك يحدد موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل .

وأضاف عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكليه الحربية.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعبين سيخضعون لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدء فترة الإعداد بيومين.

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتي في الدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليستهل الأبيض مشواره في البطولة بتلك المواجهة.

وتأهل فريق أرتا سولار الجيبوتي إلى ملاقاة نظيره الزمالك، عقب الفوز على منافسه في دور الـ 64 وحسم التأهل إلى دور الـ 32.

ويمتلك الزمالك لقبًا وحيدًا بهذه البطولة عقب الفوز بها في نسخته عام 2019 بالتفوق على نظيره المغربي نهضة بركان.