الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الغندور يتحدث عن تأهل يد الزمالك لنهائي البطولة العربية

خالد الغندور
خالد الغندور

تحدث الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن تأهل فريق اليد بنادي الزمالك على نظيره مضر السعودي بنتيجة 29 - 24 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الدور نصف النهائي للبطولة العربية.

txt

كريم هنداوي يحصل على جائزة الأفضل في مباراة الزمالك ومضر السعودي

txt

رضا عبدالعال للوفد: أموال صفقات النجوم السبب في استقالة مجلس إدارة الزمالك

نشر الغندور عبر حسابه علي فيسبوك إشادة بالتأهل قائلا: " كالعادة .. كوماندوز يد الزمالك يتأهل لنهائي البطولة العربية بعد فوز على فريق مضر السعودي ليلتقي الكويت الكويتي الاحد بالمباراة النهائية.

من المقرر أن يلتقي "يد الزمالك" مع الكويت الكويتي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في نهائي البطولة.