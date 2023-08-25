الغندور يتحدث عن تأهل يد الزمالك لنهائي البطولة العربية

تحدث الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن تأهل فريق اليد بنادي الزمالك على نظيره مضر السعودي بنتيجة 29 - 24 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الدور نصف النهائي للبطولة العربية.

نشر الغندور عبر حسابه علي فيسبوك إشادة بالتأهل قائلا: " كالعادة .. كوماندوز يد الزمالك يتأهل لنهائي البطولة العربية بعد فوز على فريق مضر السعودي ليلتقي الكويت الكويتي الاحد بالمباراة النهائية.

من المقرر أن يلتقي "يد الزمالك" مع الكويت الكويتي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في نهائي البطولة.