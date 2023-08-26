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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقتراح تخصيص 10 أفدنة في كل محافظة لتجميع الكلاب الضالة (فيديو)

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

 أكد الدكتور عمر تمام، أستاذ المحميات الطبيعية وعميد معهد البيئة السابق، أن الدور الرئيسي لـ الطب البيطري، هو حماية الإنسان، موضحًا أن الجميع يتحدث عن ظاهرة الكلاب الضالة، ويجب الانتباه إلى أن تلك الظاهرة انتهت في العالم بالكامل، ولكنها ما زالت موجودة في مصر.

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وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن كل محافظة عليها تخصيص 10 أفدنة لكي تكون مركزا لتجميع الكلاب الضالة.

ولفتت إلي أن البلدية تقوم بتجميع الكلاب، مشيرا إلى أن المسئول عن مراكز الكلاب هي جمعيات الرفق بالحيوان، وأن كل ذلك يكون بتوجيهات البيئة.

 أمراض كثيرة تنتقل من الكلاب لـ الإنسان

وأوضح أنه في حالة تجميع الكلاب من الشارع؛ ستنتهي تلك الظاهرة نهائيا، وستنتهي المشكلات الناتجة عنها، محذرا من أن هناك أمراض كثيرة تنتقل من الكلاب لـ الإنسان، والطب لا يستطيع تشخيصها.

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