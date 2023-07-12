الكلاب الضالة تهاجم الأطفال و تفترس الأغنام بحنوب سيناء

شكا أهالي طور سيناء من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع وتعرض اطفالهم وكبار السن والنساء للهجوم منها بعد تزايدها بشكل كبير خلال أشهر الصيف،وقال سالم حسين من أهالي طور سيناء، أن الكلاب الضالة تتزايد حتي اصبحت تشكل خطراً ورعب لسكان طور سيناء وخاصة إنه موجوده في كل مكان علي شكل قطيع يهاجم الجميع و يفترس الاغنام والماعز .

تشهد مدينة طور سيناء في الساعات الأولى بعد منتصف الليل مشهدًا متكرر يوميا وصفوه بالمرعب، حيث تجتاح الكلاب الضالة الشوارع وتصبح أكثر من المارة في الشوارع .

وتقوم الكلاب الضالة بالنباح المستمر الذي يملا ارجاء المدينة، مما يجعل الأهالي يشعرون بالقلق والتوتر ولا يستطيعون التجول في الشوارع بأمان. قد يخشى الأهالي على أطفالهم الصغار الذين يحتاجون إلى الخروج للسوبر ماركت أو القيام بمهام يومية بسيطة.

كما أشار عماد بيومي - أحد أهالي طور سيناء، أن الكلاب الضالة أصبحت أكثر بكثير من تعداد البشر داخل مدينة طور سيناء،و طول الليل يصاحبنا نباح مرعب، ولا يمكن لأي شخص أن يسير وحده في الشوارع بسبب الخوف، لا يمكننا تجاهل وجود الحشرات التي تعيش على جسم الكلاب الضالة، حيث أصبحت تنتقل إلى داخل المنازل بسبب الكم الهائل من الكلاب، وخاصة في مناطق مبارك القديم والجديد والنصر".

وفي ضوء هذا الوضع المقلق، نناشد بشدة الجهات المعنية بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة،و يجب أن تضع وزارة البيئة والطب البيطري خطة عمل علمية ومحكمة للتحكم في عدد الكلاب الضالة والحد من تكاثرها،و يمكن أن تشمل هذه الخطة إنشاء فرق متخصصة لإعادة تأهيل الكلاب الضالة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها، كما يجب زيادة جهود التطعيم والتجريد للكلاب المملوكة للحد من انتشارها غير المسيطر عليه.

من جانبه - قال محمد نشأت، أحد المهتمين بالشأن العام بجنوب سيناء، : "إذا لم تكن هناك حلول فعالة تقدمها الجهات المعنية، فإننا نطالب بالتدخل السريع للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرةو يجب حماية الأطفال والأهالي وضمان سلامتهم لا يمكن أن نتجاهل تداعيات هذه المشكلة وتأثيرها السلبي على الحياة اليومية لسكان المدينة".

على الجهات المعنية أن تستجيب لهذه النداءات العاجلة وتتعاون بشكل وثيق للتصدي لتفشي الكلاب الضالة وحماية السكان يجب تكثيف الجهود لإيجاد حلول شاملة وعلمية تعتمد على التدخل الفوري والاستباقي يحتاج المجتمع إلى إجراءات حازمة وتوعية مستمرة للأهالي والأطفال حول أساليب الوقاية والتعامل الآمن مع الكلاب.

نحن بحاجة إلى تنسيق جهود الحكومة والمجتمع المحلي والمواطنين للتغلب على هذه المشكلة المتفاقمة يجب أن تكون سلامة الأطفال والمواطنين أولوية قصوى للجميع، ويجب أن نعمل جميعًا على إيجاد حلول فعالة ومستدامة تحمينا من هذا الخطر وتحافظ على رفاهية الحيوانات أيضًا الوقت للتحرك هو الآن.