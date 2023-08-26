نشرة أخبار الوفد الرياضية| الأهلي يرفض إنضمام لاعبيه للمنتخب ورئيس جديد للاتحاد الإسباني

يستعرض بوابة الوفد الالكتروينة أهم أحداث الساحة الرياضة التي حدث خلال الساعات الماضية سواء العالمية و المحلية والكرة العربية .

اقرأ أيضًا..

تأكيدا للوفد..الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب بسبب السوبر الإفريقي



تأكيدا لما نشرته الوفد قبل أيام حول أزمة محتملة بسبب تعارض مواعيد معسكر كل من منتخب مصر مطلع سبتمبر و الأهلي في النمسا، والتي قد تضرب صفوف كلا من المعسكرين وسيكون ضحيتها كل من البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، قبل أن يعلن مجلس إدارة الأهلي بشكل رسمي تقديم طلب رسمي بإعفاء لاعبيه الدوليين من المعسكر.

باقي تفاصيل الخبر من هنا

ليفاندوفسكي والزلزولي يُزينان قائمة برشلونة أمام فياريال

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة الفريق أمام فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

باقي التفاصيل من هنا

مهاجم نوتنجهام يعادل إنجاز صلاح في الدوري الإنجليزي

تمكن المهاجم النيجيري تايوو أونيي لاعب فريق نوتنجهام فورست من معادلة إنجاز النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، والذي تم تسجيله في الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

باقي تفاصيل الخبر من هنا

اَرسنال يقلب الطاولة على فولهام في الشوط الثاني



نجح اَرسنال في قلب الطاولة على نظيره فولهام خلال الشوط الثاني، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

باقي التفاصيل التفصيل من هنا

رئيس جديد للاتحاد الإسباني بعد إيقاف روبياليس



في أول رد فعل من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد من قبل "فيفا".



أوضح الاتحاد الإسباني في بيانه الرسمي اليوم السبت، أن وصله إخطار من قبل الفيفا، بإيقاف روبياليس، ليعلن الاتحاد تعيين بيدرو روخا مكانه بشكل مؤقت.



وكشف الاتحاد الإسباني أن الإخطار وصله من اللجنة التأديبية في فيفيا ، يفيد بإيقاف روبياليس لمدة 90 يوما حتى التحقيق معه في واقعة اللاعبة جيني هيرموسو، وتابع بيان الاتحاد أنه رئيس الموقوف سيدافع عن نفسه قانونيا أمام الهيئات المختصة، ويثق تماما في فيفا، مشيرا إلى أن تلك الطريقة التي يتم منحه الفرصة لبدء دفاعه حتى تسود الحقيقة، وتثبت براءته.

باقي التفاصيل من هنا