ليفاندوفسكي والزلزولي يُزينان قائمة برشلونة أمام فياريال

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة الفريق أمام فياريال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ويتواجد روبرت ليفاندوفسكي، والمغربي عبد الصمد الزلزولي، ضمن قائمة البارسا لمواجهة فياريال غدًا.

قائمة برشلونة أمام فياريال

حراسة المرمى: تير شتيجن، ديجو كوشن.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أندير أسترالاجا، أليخاندرو بالدي،

خط الوسط: جافي، فرينكي دي يونج، أوريل روميو، سيرجي روبرتو، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، عبدالصمد الزلزولي، لامين يامال، فرمين لوبيز.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة فياريال أمام برشلونة في السادسة والنصف من مساء الغد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "لا سيراميكا"، معقل فياريال.

الجدير بالذكر برشلونة يحتل المركز السادس بـ 4 نقاط، فيما يحل فياريال في المركز العاشر بثلاث نقاط.