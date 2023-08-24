رى المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة في دشلوط

تم البدء في إنشاء المسطح الأخضر في المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة بمدينة ديروط فى أسيوط، وذلك بناءً على تعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وبتوجيه من المحاسب حسين نمر حسين رئيس الوحدة المحلية بدشلوط. تمت مراقبة العملية من قبل هلال عبد الحميد دسوقى، سكرتير الوحدة المحلية بدشلوط، وكان أيضًا حضور أشرف عبد الحميد، مدير المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة.

تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الحالة البيئية في المنطقة وتعزيز جهود إدارة المخلفات الصلبة. ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء المسطح الأخضر إلى تحسين جودة الهواء وتنظيم التصرف في المخلفات.

تعتبر المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة من أهم المرافق البيئية في المنطقة، حيث تعمل على جمع وتخزين المخلفات الصلبة ومعالجتها بالطرق البيئية المناسبة. ومع وجود المسطح الأخضر الجديد، ستزيد قدرة المحطة على معالجة المخلفات وتخزينها بطريقة أكثر فعالية.

وقد لاقت هذه الخطوة استحسانًا كبيرًا من قبل سكان المنطقة، حيث يعتقدون أنها ستساهم في تحسين البيئة المحيطة وتخفيف التلوث. كما يتوقعون أن يؤدي العمل على تحسين جودة الهواء إلى تحسين صحة ورفاهية السكان المحليين.

وتأمل الوحدة المحلية أن يتم الانتهاء من إنشاء المسطح الأخضر في أقرب وقت ممكن، وأن يكون لديه تأثير إيجابي كبير على البيئة المحلية. كما تعكف على دراسة المزيد من المشاريع البيئية المحتملة في المنطقة بهدف تحسين البيئة والحد من التلوث.

رى المسطح الاخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة في دشلوط

رى المسطح الاخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة في دشلوط

رى المسطح الاخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة في دشلوط

رى المسطح الاخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة في دشلوط

رى المسطح الاخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة في دشلوط

رى المسطح الاخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة في دشلوط

رى المسطح الاخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة في دشلوط