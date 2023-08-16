تحت شعار "صيف شبابنا" رياضة الوادى الجديد تنظم انشطة صيفية

أعلن بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضة في مراكز شباب المحافظة تحت شعار "صيف شبابنا". وأكد شوقي أن هذه الأنشطة تهدف إلى تطوير الذات وتنمية مهارات الشباب في مجالات الفن والرياضة.

وقال شوقي إن الأنشطة شملت تنظيم مسابقة فنية للطلائع بمركز شباب عين عيش في قطاع شباب بلاط. وتهدف هذه المسابقات الفنية إلى تعليم الشباب أساسيات الرسم وأنواعها، سواء كان الرسم بالألوان الزيتية أو على الزجاج والمعادن والورق.

كما تم تنفيذ دوري كرة قدم للشباب في مركز شباب الفرافرة بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لدى الشباب. وأقيم أيضًا معسكر تطوعي في مركز شباب السلام التابع لإدارة شباب الخارجة، بهدف بناء شخصية قوية ومسؤولة للشباب، تثق بنفسها وتؤثر إيجابًا على محيطها وتكون متعاونة مع الآخرين.

في سياق آخر، تم تنفيذ لقاء تثقيفي لأعضاء برلمان الطلائع بمشاركة 50 طليعًا من أعضاء مختلف مراكز الشباب في الخارجة والسبط والزهور. تضمن اللقاء شرح مفهوم المواطنة وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز المواطنة من خلال الأسرة التي تعلم الشباب حب الوطن وتعزز القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأشار شوقي إلى تنفيذ مشروع تدريب 1000 بنت 1000 حلم، الذي يهدف إلى تدريب وتعليم الفتيات مهارات كرة القدم بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة. تأتي هذه المبادرة ضمن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز دور المرأة المصرية ودعم كرة القدم النسائية.

وتعكس هذه الأنشطة التي تم تنفيذها رؤية وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، سواء كانت ثقافية أو فنية أو رياضية. فهي تعزز قيم التعاون والمشاركة وتطور مهارات الشباب وتعزز شخصياتهم ليكونوا قادرين على تحقيق أحلامهم وأهدافهم في حياتهم.