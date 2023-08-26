مهاجم نوتنجهام يعادل إنجاز صلاح في الدوري الإنجليزي

تمكن المهاجم النيجيري تايوو أونيي لاعب فريق نوتنجهام فورست من معادلة إنجاز النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، والذي تم تسجيله في الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

وسجل النيجيري تايوو أونيي هدف اليوم أمام مانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ليعادل إنجاز محمد صلاح المسجل من قبل في تاريخ التنافس بين اللاعبين الأفارقه بمنافسات الدوري الإنجليزي.

أكثر الأفارقة تسجيلًا للأهداف على التوالي في الدوري الإنجليزي

وأصبح تايوو أونيي ثالث لاعب أفريقي يسجل في 7 مباريات على التوالي، بعد كل من محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي والنجم التوجولي إيمانويل أديبايور مهاجم توتنهام وأرسنال السابق.

إنجاز غير مسبوق لـ تايوو أونيي مهاجم نوتنجهام

وفي أخر 7 مباريات على التوالي بعمر منافسات نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي فقط تمكن اللاعب النيجيري تايوو أونيي من تسجيل 9 أهداف من أصل 13 هدف سجله الفريق خلال تلك المواجهات، ليكون أهم عنصر في النادي.

مباراة نوتنجهام فروست المقبلة ستكون أمام فريق بيرنلي في كأس الكابيتال وان يوم الأربعاء، والمواجهة المقبلة في بطولة الدوري ستكون أمام تشيلسي يوم السبت الثاني من شهر سبتمبر المقبل، بقيادة تايوو أونيي.