اَرسنال يقلب الطاولة على فولهام في الشوط الثاني

نجح اَرسنال في قلب الطاولة على نظيره فولهام خلال الشوط الثاني، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف الجانرز عن طريق اللاعب بوكايو ساكا، من ضربة جزاء في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، بينما سجل إيدي نيكيتاه في الدقيقة 72.

بينما سجل هدف فولهام اللاعب أندرياس بيريرا، بعد استغلاله خطأ بوكايو ساكا، مع تقدم حارس اَرسنال ليُحرز التقدم لفريقه، عقب تواجد عدد كبير من لاعبي الجانرز في المناطق الأمامية.

وكان اَرسنال قد المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: توماس بارتي، بن وايت، ويليام ساليبا، كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.، كاي هافريتز، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.

الهجوم: لياندرو تروسارد.

بينما لعب فولها المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: لينو.

خط الدفاع: روبينسون، بيسي، ديبو، تيت.

الوسط: باريلا، بالينها، لوكيتش.

خط الهجوم: كورديفا ريد، خمينيز، ويلسون.