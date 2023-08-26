رئيس جديد للاتحاد الإسباني بعد إيقاف روبياليس

في أول رد فعل من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعد إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد من قبل "فيفا".



أوضح الاتحاد الإسباني في بيانه الرسمي اليوم السبت، أن وصله إخطار من قبل الفيفا، بإيقاف روبياليس، ليعلن الاتحاد تعيين بيدرو روخا مكانه بشكل مؤقت.



وكشف الاتحاد الإسباني أن الإخطار وصله من اللجنة التأديبية في فيفيا ، يفيد بإيقاف روبياليس لمدة 90 يوما حتى التحقيق معه في واقعة اللاعبة جيني هيرموسو، وتابع بيان الاتحاد أنه رئيس الموقوف سيدافع عن نفسه قانونيا أمام الهيئات المختصة، ويثق تماما في فيفا، مشيرا إلى أن تلك الطريقة التي يتم منحه الفرصة لبدء دفاعه حتى تسود الحقيقة، وتثبت براءته.

وأكد روبياليس في تصريحاته أمس في الاجتماع غير العادي بالاتحاد الإسباني أنه حقق أفضل نتائج للمنتخب الإسباني، مؤكدا بأنه لن يستقيل مهما كان الأمر.



