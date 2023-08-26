بث مباشر.. مشاهدة مباراة قادش والميريا في الدوري الإسباني

بث مباشر قادش والميريا، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة قادش ضد ألميريا والتي ستقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 3023 – 2024.

ويعتلي فريق ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الاسباني بعد الفوز الذي حققه على حساب سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من منافسات الليجا.

ويحتل فريقا رايو فاليكانو وفالنسيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط لكل منها لكنها لم يلعبا الجولة الثالثة.

وياتي فريق قادش في المركز الثالث عشر من الترتيب برصيد 3 نقاط من مواجهتين بانتصار وحيد وتعادل.

قاديش أمام ألميريا يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

وتقدم بوابة الوفد هذا البث المباشر دون أي مسئولية مباشرة على الموقع حيث يتحمل الطرف الثاني المسئولية كاملة عن هذا البث.

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موعد مشاهدة مباراة قادش والميريا والقناة الناقلة

قاديش أمام ألميريا يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، والتي تنقل مباشرة من خلال قنوات بي ان سبورتس اتش دي 1.

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