الإيقاع بتشكيل ضم 3 مُتهمين سرقوا فيلا بالتجمع الخامس

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (3أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة من داخل "فيلا" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبحوزتهم (مبلغ مالى – كمية من مخدر الهيروين).

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وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق".. وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيىء النية" أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها .

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.