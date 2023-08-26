"تنظيم" السوشيال ميديا لجماهير الأهلي يرجح كفة الأحمر في كل الاستفتاءات

أصبحت السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي تمثل العامل الأهم في عمليات الاستفتاء الرياضيه في السنوات الأخيرة والتي كان أخرها استفتاء رابطة الأندية المحترفة على الأفضل في الدوري الممتاز للموسم الماضي.

إقرأ أيضًا..

وظهر جليا تأثير "تنظيم" السوشيال ميديا لجماهير النادي الأهلي في استفتاء الرابطة الأخير، لدرجة تأكيد البعض على قدرة جماهير الأهلي لتحديد الفائز بأي استفتاء رياضي محليا وحتى على المستوى العربي والإفريقي وايضا العالمي.

كما ظهرت قوة "تنظيم" السوشيال ميديا لجماهير الأهلي في حالة الجدل الكبيرة التي اثارها فوز نجم الزمالك ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو بجائزة أفضل جناح أيمن في الموسم رغم تفوق لاعب انبي رفيق مابو على زيزو في الأرقام التي نشرتها الرابطة نفسها.

مشجع أهلاوي يحفز الجماهير للتصويت ضد لاعب الزمالك

وفي واقعة تؤكد هذة القوة الهائلة، حيث كان أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك متقدما في الاستفتاء باراء الجماهير، وما هي إلا ياعات قليلة من صرخة أحد الجماهير الأهلاوية بمناشدة الجماهير بالتصويت لمنافس زيزو حتى لا يفوز لاعب الزمالك بالجائزة، وهو ما حدث بالفعل وتغيرت الدفة لصالح رفيق كابو خلال ساعات قليلة.

استحواز الأهلي على أغلب الجوائز في استفتاءات الجماهير خير دليل على قوة "تنظيم" الجماهير على السوشيال ميديا واستخدان هذا السلاح القوي في خدمة ومصلحة النادي الأهلي من كل جماهيره في مختلف انحاء العالم.

رابطة الأندية تُعلن: زيزو أفضل جناح أيمن في الدوري المصري

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفية قد اختيار أحمد مصطفى زيزو أفضل جناح أيمن في الدوري المصري خلال الموسم الماضي 2022/2023 ، بناءً على تصويت الجماهير.

ودخل زيزو في منافسة قوية مع الجناح التونسي رفيق كابو، لاعب نادي إنبي، ضمن تصويت الجماهير على جائزة أفضل جناح أيمن في الدوري المصري.

لماذا دعمت جماهير الأهلي رفيق كابو ضد زيزو في استفتاء الرابطة

وجاء دعم جماهير الأهلي لفريق كابو لاعب إنبي في ظل عدم ترشح لاعب من الأهلي في هذا المركز، لذلك سعت جماهير النادي الأهلي بكل قوة إلى حرمان لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو وكذلك حرمان لاعب بيراميدز مصطفى فتحي، من الفوز بالجائزة، في ظل المنافسة المستمرة بين الأهلي والزمالك والأهلي وبيراميدز.

تنظيم السوشيال ميديا، جماهير الأهلي، يرجح كفة الأحمر،السوشيال ميديا، مواقع التواصل الإجتماعي، عمليات الاستفتاء الرياضيه، استفتاء رابطة الأندية المحترفة، الأفضل في الدوري الممتاز، للموسم الماضي، الدوري المصري،