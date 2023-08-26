رابطة الأندية تضع زيزو "البرئ" في خانة الإتهام وإجابة مجهولة للإستفتاءات

شهد الوسط الرياضي المصري في الساعات الأخيرة قضية مثيرة جديدة حول الإستفتاءات التي تقوم بها رابطة الأندية المصرية لإختيار فريق الموسم، وذلك بعمل تصويت لأفضل لاعب في كل مركز، خاصة التصويت الأخير الذي فاز به نجم نادي الزمالك أحمد السيد "زيزو".

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت فوز زيزو بأفضل جناح أيمن بالدوري المصري في الموسم المنقضي، متفوقًأ علي مصطفي فتحي لاعب بيراميدز و رفيق كابو لاعب إنبي.

زيزو "البرئ" وسط الإتهامات للإستفتاء المجهول

القضية التي أرتبط بها إسم زيزو هو فوزه بأفضل لاعب في مركز الجناح الأيمن بتصويت الجمهور كما أعلنت رابطة الأندية، في حين أن رفيق كابو لاعب إنبي كان له الغلبة في تصويت الجماهير، مما وضع تساؤولات عديدة عن كيفية إختيار أفضل لاعب؟ وهل هناك معايير أخري غير تصويت الجمهور لإختيار الأفضل؟.

حيث حصل رفيق كابو في التصويت الذي أعلنته رابطة الأندية عبر حسابها علي "تويتر" علي نسبة تصويت وصلت لـ 52%، بينما حصل زيزو علي نسبة تصويت 45,4%، وحصل مصطفي فتحي علي 1,1%، بينما حصل جريندو لاعب المصري البورسعيدي علي نسبة تصويت 1%.

رابطة الأندية

الحقيقة الغائبة في التصويت تثير غضب الجمهور

بات الجمهور المصري لا يعرف طريقة إختيار اللاعبين، وهو ما وضع تساؤل لديهم عن كيف يتم إختيار أفضل لاعب في حين أن التصويت لا يميل نحو زيزو الذي جاء في المرتبة الثانية بتصويت تويتر.

ولكن ما يبرئ رابطة الأندية في هذا القضية أن يكون هناك معايير أخري لإختيار أفضل لاعب وهو ما سنبرزه في السطور التالية.

إحتمالات للتصويت تبرئ رابطة الأندية من قضية زيزو البرئ

حتي لا تضعنا التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية في خانة الإتهام، إلا أنه قد يكون هناك معايير أخري يتم من خلالها إختيار أفضل لاعب في كل مركز بجانب تصويت الجمهور ترتبط بأسباب تسويقية وجماهيرية.

أو قد يكون هناك دور لأراء نقاد رياضين حول أحقية حصول اللاعب علي الأفضل في مركزه، خاصة أن رابطة الأندية ستعلن في النهاية عن فريق الموسم والذي سيكون الأفضل علي الإطلاق خلال الدوري المنقضي.

زيزو

هل جماهير الأهلي لها دور في إثارة هذه القضية.؟

في الحقيقة سوشيال جماهير الأهلي لها دور كبير في إشتعال هذه القضية، وقد يكون لها العامل الأكبر في إختيار رابطة الأندية للاعب الزمالك زيزو، وذلك بعدما شنت جماهير الأهلي حملة علي التوصيت لمنح اللقب لأي لاعب غير نجم الزمالك منافسه التقليدي.

حيث عملت جماهير الأهلي علي التوصيت بالكامل للاعب إنبي رفيق كابو لحرمان لاعب الزمالك من الفوز بالتصويت حتي لو كانت الأرقام لا ترجح كفته، وهو ما قد يكون أوجب تدخل رابطة الأندية لإختيار الأفضل من حيث الإحصائيات والأرقام.

لغة الأرقام تمنح زيزو الأفضل

بالنظر للغة الأرقام في الموسم المنقضي سنري بوضوح الشمس أن زيزو هو أفضل صانع ألعاب وهو الأكثر مساهمة مع فريقه دون أي لاعب أخر، حيث ختم زيزو الموسم وهو وصيف هدافي الدوري برصيد 13 هدفًا خلف مهاجم الإتحاد السكندري مابولولو برصيد 16 هدفًا.

كما يتصدر زيزو قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بواقع المساهمة في 13 هدفًا، ويأتي خلفه وليد الكرتي لاعب بيراميدز بـ أهداف.