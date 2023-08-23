الشباب السعودي يقترب من حسم بديل زيزو

يقترب الشباب السعودي من حسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعقد مفاوضات التعاقد مع الدولي المصري أحمد السيد زيزو.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن الشباب اتفق مع إيفرتون على التعاقد مع المهاجم ديماراي جراي، خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت أن إدارة الشباب تعمل خلال الفترة الحالية بالتواصل مع جراي لإقناعه بالانتقال للدوري السعودي، خاصة بعد اتفاق الناديين على كل الشروط الخاصة بالصفقة.

وشددت على اللاعب سيتخذ قراره خلال الساعات المقبلة، حيث سيقرر الاستمرار مع الفريق الإنجليزي أو الرحيل للشباب خلال الموسم الجاري.

ويبحث الشباب التعاقد مع نجم إيفرتون البالغ 27 عامًا، للتعاقد معه بعد غلق ملف زيزو، لاعب الزمالك.

جدير بالذكر أن الزمالك رفض التفريط في أحمد سيد زيزو، بعد الغضب الجماهيري الذي صاحب أنباء رحيله عن القلعة البيضاء.