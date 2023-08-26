العثور على جثمان شخص غارق في مياه النيل بالعياط

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شخص مجهول غارقة بنهر النيل بالعياط في الجيزة، تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على غريق بنهر النيل أمام قرية كفر الرفاعي.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الغريق، وتبين أنه في العقد الخامس من العمر، ولم يتعرف أحد عليه، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العياط المركزي، وتمّ تحريات حول الواقعة لمعرفة هويه المتوفي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بسبب أولوية المرور.. ضبط متهم أطلق النيران على مواطن بالنزهة



نجحت أجهزة البحث بوزارة الداخلية ، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر وإطلاق عيار ناري على باب سيارته بسبب أولوية المرور بالقاهرة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة ، من أحد الأشخاص بأنه حال سيرة بالسيارة خاصته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى على أولوية المرور، إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بإشهار سلاح ناري فى وجهه، وإطلاق عيار ناري على الباب الخلفي للسيارة، نتج عن ذلك عن ثقب بالباب الخلفي.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة "سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج" وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى الواقعة وعُثر بحوزته على "طبنجة (المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)- عددمن الطلقات النارية - عدد 4 خزنة خاصة بالطبنجة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشف ملابسات واقعة إصابة إحدى السيدات أثناء استقلالها أحد القطارات

كما نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة إصابة إحدى السيدات أثناء استقلالها أحد القطارات وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بإصابة (سيدة، مقيمة بمحافظة البحيرة" بجرح قطعي بالفم أثناء جلوسها على مقعد بجوار نافذة مفتوحة بأحد القطارات "القاهرة / الإسكندرية)، لقيام شخص مجهول بإلقاء حجر على القطار حال سيره بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ونزولها عقب ذلك لتلقى العلاج اللازم بأحد المستشفيات.

أسفرت جهود فريق البحث التنسيق مع اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية".

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على إثر مشادة كلامية حدثت بينه وآخر وقيامه بإلقاء حجر تجاهه، إلا أنه أصاب السيدة المشار إليها بالخطأ حال استقلالها القطار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع شخص وإصابة 9 بينهم طفلة في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير - سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

و كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير - سفاجا وتحديدا بالكيلو 10، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 9 أشخاص آخرين.

كما تبين أن الحادث أسفر عن مصرع منى خالد مصطفى 18 سنة، وأن المصابين هم أحمد جاد الرب 56 سنة، وزينب مصطفى محمد 56 سنة، ومحمد خالد مصطفى 23 سنة، ويوسف شاذلى مصطفى 14 سنة، ومصطفى خالد مصطفى 27 سنة، وراوية عبد الحميد محمد 37 سنة، وحجاج محمود حلمى، سائق 27 سنة، ورفاعى أحمد 37 سنة، وكنزى حمادة جبريل طفلة تبلغ من العمر عام.



كان برفقة أصدقائه.. مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام بمياه النيل في الغربية



لقي شاب مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بمنطقة الرياح العباسي في محافظة الغربية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان وإيداعه بمشرحة المستشفي العام.



وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية ميت ميمون التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمصرع أحدٍ شبابها ويدعي "كريم ر" غرقا بمياة نهر النيل منطقة الرياح العباسي، وذلك أثناء الاستحمام مع أصدقائه.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.