تفاصيل جديدة عن واقعة غرق ابن حسن يوسف.. يوم كامل في البحر

نعت الفنانة عفاف شعيب، رحيل عبد الله نجل الفنانة شمس البارودي والفنان حسن يوسف، قائلة: “جنازة اليوم كانت مؤلمة وصدمة ومشاعر مختلفة”.

ولفتت إلى أن عبدالله كان سباحًا ماهرًا، مواصلة: “هو من نوع الشباب الهادئ المحترم رأيته مرتين أو ثلاثة من مدة طويلة ولا يتكلم كثيرًا”.

ونوهت إلى أن والدته شمس البارودي كانت رافضة لفكرة الذهاب للمصيف هذا العام، منوهة إلى أنها تقبلت فكرة رحيله ورددت قائلة: “راح لقضاه”.

يوم في المياه

وكشفت:" كلام الحج حسن نزل الساعة 12 ظهرا أول أمس وغاب لفترة طويلة وبحثوا عنه كثيرا وأبلغنا الشرطة الساعة 3.30 فجرا ثم وجدوا الجثة عائمة على سطح المياه بعد يوم كامل من الغرق".



وواصلت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: "بحثوا عنه طوال اليوم ما أتعبهما نفسيًا، والموج كان عالي رغم التحذيرات وأعتقد أنه نزل وده كان قضاء الله".



وكشفت أن عبد الله لم يكن متزوجا ورافض للزواج لكن والدته كانت تعد له شقته وتنتهي من تجهيزها وأنه منذ ثلاثة أيام أخبرها برغبته في الزواج وأن تختار هي العروس له قائلة: شمس قعدت تقول عروستك في الجنة يا عبد الله كان سندي وأكثر أبنائي وفاء".