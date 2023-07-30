لعبة أنهت حياته.. اللحظات الأخيرة في قصة رضيع غرق بجردل مياه بالهرم

كعادتها كانت الأم منهمكة في إنهاء أعمالها المنزلية، تاركة خلفها طفلها الرضيع الذي لم يتحاوز عمره العامين، يلهو ويلعب، غير مدركة بأنها تركت ابنها ليلقى حتفه.

انشغلت الأم في إنهاء الطعام وتجهيز المنزل، بينما وجد الطفل الرضيع في جردل مياه ملاذا لقضاء بعض الوقت لاسيما حرارة الجو الخانقة، وأثناء لهوه سقط برأسه داخل الجردل وفشل في إنقاذ نفسه، ولم تسمع الأم صرخاته المكتومة، وعندما عادت للبحث عنه، اكتشفت الكارثة.

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بلاغ بالحادث

الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة رضيع داخل شقة سكنيه بالهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل يبلغ من العمر عام ونصف، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

تحريات رجال الشرطة بينت أن الطفل لقى مصرعه غرقا داخل وعاء بلاستيك أثناء اللهو ، ولا وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سر الـ90 دقيقة الأخيرة في حياة عبدالله حسن يوسف.. وكواليس العثور على الجثمان

90 دقيقة اختفى فيها نجل الفنان حسن يوشف عن أعين أصدقائه، اعتقدوا خلالها بأنه يستمتع بمياه البحر في ذلك الوقت الهادئ، لكن الصدمة كانت حاضرة بعثورهم عليه فاقدا للوعي بالقرب من الشاطئ.

قبل أيام خرج عبدالله نجل الفنان حسن يوسف رفقة أصدقائه هربا من حرارة الجو، للاستمتاع بمياه البحر، وتوجه لإحدى القرى في الساحل الشمالي لقضاء عطلة صيفية قصيرة.

لم يكن يدر صاحب الـ35 عاما بأنها رحلة ذهاب بلا عودة، وأنها ستكون الأخيرة، نزل الشاب الثلاثيني للمياه بحلول الظلام للاستمتاع بها، لكن المياه جرفته إلى الداخل وفشل في مقاومة الأمواج العالية، حتى خارت قواه، واستسلم للتيار وفارق الحياة بإسفكسيا الغرق بعد ملأت المياه رئتيه، وعثر عليه أصدقائه بالقرب من الشاطئ جثة هامدة.

وقبل قليل خرج جثمان المتوفي من مستشفى العلمين محمولا داخل سيارة إسعاف بعد أن تم تحويله إلى مستشفى الإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى عليه للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ إلى رجال الشرطة بغرق شاب في إحدى قرى الساحل الشمالي، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أنّه توفي بسبب إسفكسيا الغرق، وأنه نجل الفنان حسن يوسف.

وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان، انتشلت القوات جثمان الشاب وأسرع رجال الإسعاف بنقله إلى مستشفى العلمين في محاولة أخيرة لإنقاذه لكنه وصل جثة هامدة "وظائف جسمه الحيوية متوقفة" حسب التقرير الطبي المبدئي ، وتم إيداعه بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة غرق نجل الفنان حسن يوسف، الذي تُوفي بسبب إسفكسيا الغرق في منطقة الساحل الشمالي، وناظرت جثمان الشاب المتوفى، وصرحت بالدفن وتسليمه لأسرته لدفنه.

من هو عبد الله حسن يوسف؟

أنجب النجم حسن يوسف وزوجته شمس البارودي 4 أبناء هم ناريمان، عمر الذي دخل مجال التمثيل والإخراج، ومحمود وأصغرهم "عبد الله" الذي يعد "آخر العنقود والابن المدلل".

درس "عبد الله" الطيران في أوكرانيا ثم حصل على بكالوريوس إعلام في جامعة بيروت، مفضلا الابتعاد عن عالم الفن دون رغبة منه في اقتحام الوسط الفني على غرار والديه وشقيقه "عمر".

الفنانة المعتزلة شمس البارودي -زوجة الفنان حسن يوسف- ظهرت في لقاء سابق وجهت خلاله رسالة إلى ابنها "عبد الله" حملت في طياتها تعليمات دينية وأهمها تأدية الأمانة وعدم الكذب وفعل الخير دون شروط.

