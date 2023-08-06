انتشال جثمان ضحية غرق قاطرة قناة السويس

قالت مصادر ملاحية بقناة السويس، إن المفقود الوحيد في حادث غرق القاطرة فهد بقناة السويس يدعى السيد موسى 35 عاما من بورسعيد ويعمل بحري بقناة السويس.

واكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أنه تم تحديد مكان الضحية الوحيدة في الحادث داخل أحد غرف الماكينات بالقاطرة الغارقة والتي عثر عليها مساء اليوم بالكيلو 51 بالقطاع الأوسط بقناة السويس.

فيما تمكنت أجهزة الإنقاذ البحري من انتشال جثمان الفقيد ونقله إلى مبرد مستشفى هيئة قناة السويس.

وتعرضت القاطرة فهد -احد وحدات البحرية -بقناة السويس للغرق بعرض المجرى الملاحي بعد تعرضها لاصطدام من ناقلة نفط كانت في طريقها لمنطقة شمال القناة.

وقال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة وجار تسيير حركة الملاحة الدولية بقافلة الجنوب في خلال ساعات .