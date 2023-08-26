نشرة أخبار التوك شو.. الدولار يتراجع لـ 10 جنيهات بشرط وتحذير من عرض فيلم باربي بمصر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن مصر لديها فرصة قوية في إعادة قوة الجنيه المصري من جديد مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستفادة القوية من التواجد في مجموعة البريكس والتي انضمت لها مصر حديثا في الفترة الأخيرة.

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بعد الانضمام لـ "البريكس".. الدولار سيتراجع إلى 10 جنيهات في هذه الحالة (فيديو)



قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك حالة خوف أن تتم الانتخابات الرئاسية فى مصر،تبعا لهوى الشعب المصري.موضحا: “لدينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلنت قبل ذلك، وأعلن بشكل واضح، تأييدي المطلق لترشحه لفترة ثالثة

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محمد الباز يستنكر حملات تشوية الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)



قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات، إنه كان هناك استقرار في أسعار الذهب منذ 3 أسابيع تقريبا ، مشيرا إلى أن بعض القنوات وبعض الصفحات تعمل على نشر شائعات حول أن أسعار الذهب في مصر سترتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

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شعبة الذهب تكشف حقيقة الارتفاع الكبير لسعر المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة (فيديو)



أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على أهمية الاستعداد لموسم الأمطار والسيول من خلال العديد من الإجراءات الموسعة لحماية المواطنين والمنشآت من آثار تقلبات الطقس في فصل الشتاء.

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الري تكشف تفاصيل الاستعداد لموسم الأمطار والسيول (فيديو)



قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات، إنه لم يتم تحديد موعد تعميم كارت الخدمات الحكومية الموحد على جميع محافظات الجمهورية، ولكن التجربة مقتصرة على محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنهم يسيرون على خطى منظومة التأمين الصحي الشامل التي استغرقت مدة تجربتها عام.

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الاتصالات تكشف موعد تعميم الكارت الموحد على جميع المحافظات (فيديو)



حذر الدكتور عبدالغني هندي عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من عرض فيلم باربي في مصر، قائلا: إن هذا الفيلم يدعو إلى الانحلال والتطرف لأنه يحمله أفكارا غريبة على المجتمعات العربية والإسلامية، ومخالف لكل النصوص والشرائع السماوية.

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"الشئون الإسلامية" يحذر من عرض فيلم باربي بمصر.. يدعو للانحلال والتطرف (فيديو)



قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه لم يزعجه إطلاق الإخوان عليه لقب قاضي الإعدامات؟”.

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ناجي شحاتة: لم يزعجني وصفي من الإخوان بقاضي الإعدامات (فيديو)



قالت الفنانة هالة صدقي إنها لا تزال في انتظار التفاصيل النهائية للجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة، مؤكدة أن الجميع يعمل على تقديمه بمستوى أعلى من الجزء الأول، معبرةً عن حماسها للتعاون مع المخرج محمد سامي مجددًا.

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هالة صدقي تعلق على مشاركتها في الجزء الثاني من جعفر العمدة (فيديو)