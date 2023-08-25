الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محمد الباز يستنكر حملات تشوية الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك حالة خوف أن تتم  الانتخابات الرئاسية فى مصر،تبعا لهوى الشعب المصري.

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وأضاف  محمد الباز، خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أ موضحا: “لدينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلنت قبل ذلك، وأعلن بشكل واضح، تأييدي المطلق لترشحه لفترة ثالثة، والشعب المصري الذي يعرف أين يضع قدمه؛ يدعم هذا الترشح بشكل كبير جدا، ولكن هناك دوائر خائفة”.

أكبر حملة تشويه لتجربة ما جري فى مصر من بعد 30 يونيو

وأوضح  محمد الباز، أن حملات تشويه للانتخابات الرئاسية بدأت كـ"فعل" من الآن، لافتا إلى أن:هناك أكبر حملة تشويه لتجربة ما جري فى مصر من بعد 30 يونيو، تتم الآن؛ لأنهم  يخافوا أن تتم الانتخابات الرئاسية فى مصر بشكل طبيعي؛ لأن النتيجة معروفة.. وهم لا يعجبهم ذلك”.

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