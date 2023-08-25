السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"الشئون الإسلامية" يحذر من عرض فيلم باربي بمصر.. يدعو للانحلال والتطرف (فيديو)

فيلم باربي
فيلم باربي

حذر الدكتور عبدالغني هندي عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من عرض فيلم باربي في مصر، قائلا: إن هذا الفيلم يدعو إلى الانحلال والتطرف لأنه يحمله أفكارا غريبة على المجتمعات العربية والإسلامية، ومخالف لكل النصوص والشرائع السماوية.

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 فيلم باربي يساعد على انتشار التطرف

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فيلم باربي يساعد على انتشار التطرف، ونحن مجتمع معتدل لا يقبل مثل هذه الأفكار الهدامة، متسائلا من يؤيد رفع وصاية الأب على أبنائه.  

تابع عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأزهر دائما يدعو إلى الحفاظ على الفن ورسالته السامية، التي تحافظ على عادات وقيم المجتمع، مؤكدا على ضرورة محاربة النصوص التي تدعو إلى الانحلال، ولابد أن يكون الشيء المقدم للمجتمع يعبرعن أخلاقهم ويفيدهم.

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