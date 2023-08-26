عاجل
خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 نشرة أخبار التوك شو.. الدولار يتراجع لـ 10 جنيهات بشرط وتحذير من عرض فيلم باربي بمصر
السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

هالة صدقي تعلق على مشاركتها في الجزء الثاني من جعفر العمدة (فيديو)

الفنانة هالة صدقي
الفنانة هالة صدقي

أشادت الفنانة هالة صدقي بإقامة مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة، مشيرةً إلى أهمية هذا المهرجان في هذا المكان، حيث قالت: "مهرجان القاهرة للدراما لطيف وجميل أن يقام في العلمين فهي من أحب المدن إليَّ، وأنا كنت أول من سكن في العلمين ولم يخطر ببالي أنها ستظهر بهذا المظهر العالمي الرائع".

txt

هالة صدقى تفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن "جعفر العمدة" بالقاهرة للدراما

وأقترحت النجمة هالة صدقي خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى، فكرة إقامة مهرجان سينمائي في مدينة العلمين، يتبع نموذج المهرجانات العالمية، مؤكدةً على أهمية دعم السينما العالمية وتطويرها في هذا السياق.

الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

وفيما يخص مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، أوضحت هالة صدقي أنها لا تزال في انتظار التفاصيل النهائية للجزء الثاني من المسلسل، مؤكدة أن الجميع يعمل على تقديمه بمستوى أعلى من الجزء الأول، معبرةً عن حماسها للتعاون مع المخرج محمد سامي مجددًا.

مواد متعلقة

هالة صدقى تفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن "جعفر العمدة" بالقاهرة للدراما

محمد رمضان يتغزل في هالة صدقي والأخيرة ترد: فرحانة بنجاحك