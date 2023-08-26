ناجي شحاتة: لم يزعجني وصفي من الإخوان بقاضي الإعدامات (فيديو)

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه لم يزعجه إطلاق الإخوان عليه لقب قاضي الإعدامات؟”.

وقال شحاتة، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "لم يزعجني هذا الاسم، لسبب، لأن أول أشخاص اخترعوه كانوا قناة الجزيرة، وهم من أطلقوا هذا المصطلح، وحكمت بالإعدام على المتهمين في قضية كرداسة أيضا، وأنا راضي أمام الله على ما فعلته".

ورد ناجي شحاتة على سؤال هل السياسة تتدخل في القضاء ، قائلا: "لم يحدث تماماً تدخل في هذه القضايا، وهذه شهادة أمام الله، والقاضي الذي يقبل بذلك لا يجوز أن يكون قاضي، وهذا كان ترويج من الجماعة الإرهابية، والمواطنين العاديين من الممكن أن يؤثر فيهم مثل هذه الادعاءات".

شهادة المستشار ناجي شحاتة في قضية خلية الماريوت

وعن شهادته في قضية خلية الماريوت، أوضح ناجي شحاته : "قناة الجزيرة بالإنجليزية، اتخذوا من فندق الماريوت مقرًا صحفيًا لهم، ومارسوا عملهم الإعلامي من هناك، وفي نفس الوقت يمارسون أعمال تجسس، وكانوا يحصلون على معلومات مثل أماكن تواجد كمائن الجيش، ويسربونها، وكانوا 10 متهمين، ومن ضمنهم المتهم الـسابع أسترالي الجنسية، و5 صحفيين في الجزيرة، والمتهم الأسترالي كان يثير زوبعة، لإطلاق سراحه من الرئيس عدلي منصور في هذا التوقيت".