الاتصالات تكشف موعد تعميم الكارت الموحد على جميع المحافظات (فيديو)

قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات، إنه لم يتم تحديد موعد تعميم كارت الخدمات الحكومية الموحد على جميع محافظات الجمهورية، ولكن التجربة مقتصرة على محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنهم يسيرون على خطى منظومة التأمين الصحي الشامل التي استغرقت مدة تجربتها عام.

وأضاف الدكتور خالد العطار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كارت الخدمات مرتبط برقم حساب بريدي يمكن من خلال إرسال واستقبال المبالغ المالية من المواطنين وأصبح جزءا من قاعدة البيانات.

كارت الخدمات يسهل وصول الدولة للمواطنين وإرسال المساعدات المالية لهم

وتابع نائب وزير الاتصالات: “ كارت الخدمات يسهل وصول الدولة للمواطنين وإرسال المساعدات المالية لهم، كما يتضمن بصمة الوجه المواطن” ، لافتا إلى أن مدة صلاحيته 3 سنوات ومرتبطا بالرقم القومي والهاتف المحمول لإرسال أي معلومات للمواطن.

وأردف: “كارت الخدمات الحكومية الموحد يقدم خدمات التموين والتأمين الصحي وخدمات المدفوعات، وتم إعداده طبقا للمواصفات العالمية”، موضحا أن فصل وضم الأفراد على بطاقة التموين سيصبح إلكترونيا مما يساهم في إيصال الدعم إلى مستحقيه وسرعة الإجراءات وبمجرد زواج الفتاة سيظهر على السيستم وبالتالي سيتم ضمها على بطاقة زوجها.

وأوضج أنه سيتم إصدار كارت الخدمات الحكومية الموحد لكل فرد في الأسرة وليس لرب الأسرة فقط، مشيرا إلى أنه تم طباعة 500 كارت موحد للمواطنين في محافظة بورسعيد حتى الآن.

