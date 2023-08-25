وزير الشباب والرياضة يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية

ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية - العلمين 2023، والمؤهلة للجولة النهائية لبطولة العالم لكرة الطائرة الشاطئية في نوفمبر 2023 بقطر، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد الرفاعي، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مرسي مطروح، أحمد عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، الأستاذ محمود الجزار والأستاذ محمد فؤاد أعضاء الشركة المنظمة القائمة على التنفيذ.

تقدم وزير الرياضة بالترحيب بالضيوف في أرض مصر ومدينة العلمين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قامت بتطوير ونهضة كبيرة في مصر بصفة عامة ومدينة العلمين بصفة خاصة، وهو الأمر الذي وضع مدينة العلمين في مصاف المناطق السياحية وقبلة الزائرين.

وأضاف وزير الرياضة أن استغلال امكانيات الدولة المصرية في السياحة الرياضية وتنظيم الفعاليات والاحداث الرياضية وهو الأمر الذي يعمل على جذب السياح وزيادة اعداهم في مصر.

وأختتم وزير الرياضة كلمته بالترحيب بالضيوف في مصر متمنيا لهم التوفيق خلال منافسات البطولة، خاصة وان هذه البطولة مؤهلة للجولة النهائية لبطولة العالم لكرة الطائرة الشاطئية في نوفمبر 2023، حيث سيتأهل للجولة النهائية الفريق الاصل على اكبر عدد من النقاط في كل جولة من الجولات العالمية حيث يتم تجميع النقاط للتأهل.

ويشارك في البطولة 46 فريق من مختلف دول العالم، "25 فريق للرجال، 21 فريق للسيدات" حيث يزيد عدد المشاركين اكثر من 92 مشارك ومشاركة.