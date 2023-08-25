سبب زيادة حالات الطلاق في مصر

قال حاتم الصغير، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن التعديلات التشريعية التي لا تحقق الأهداف كما حدث من إصدار قانون الخلع ساهمت في زيادة عدد حالات الطلاق، مضيفًا أن المشرع عليه أن ينظر إلى تحقيق استقرار الأسرة المصرية، ولا ينظر لمصلحة طرف على الآخر.

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وتابع "الصغير"، خلال حواره مع الإعلامي غلاب الحطاب، برنامج "حوار مع المستشار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن عدم وجود لغة التسامح بين الزواجين والاحترام المتبادل والاهتمام المتبادل بين طرفي العلاقة الزوجية هو ما يؤدي إلى فشل الزواج، وكثرة حالات الطلاق.

ولفت إلى أن القانون الحالي يحتوي على العديد من الثغرات التي من الممكن علاجها، مشددًا على ضرورة طرح القانون للنقاش المجتمعي قبل إصداره، وطرحه بصفة خاصة على نقابة المحامين.

وتابع أن الإسلام كلف الرجل على حسن معاشرة وإكرام الزوجة والإنفاق عليها، مشددًا على ضرورة وجود لغة حوار بين الزوجين، والاهتمام المشترك، لأن هذا يساهم بصورة كبيرة في حل الخلافات الزوجية.