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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خالد الجندي: يحق للمرأة وضع شروط في عقد النكاح (شاهد)

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه من حق المرأة الاشتراط فى عقد النكاح بعدم الطلاق إلا أمام القاضي، قائلا:" لا بد من أن يكون الشرط أثناء العقد وليس بعد".

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وتابع “الجندي” خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر فضائية “dmc”، اليوم الخميس،  أن أحد الكتب الخاصة بأحكام شروط عقد النكاح وأثارها، يحتوي على ضوابط ومن ضمنها أن يوضع الشروط للعقد ويجب وضع لائحة للمؤذنين توجب عليهم تنبيه الزوجين على كتابة جميع الشروط فى العقد حفاظًا على حقوقهم إذا إن القضاء لا يعترف إلا بالشروط المكتوبة فقط.

 

وقال إن الحنيفية يدعمون الأخذ بالشرط إذا جرى به العرف وهذا أتاح لهم تصحيح الكثير من الشروط ومن بين الشروط أن تقيم فى منزل مستقل لا يشاركها فيه أحد وأن تكمل دراستها وأن تعمل ويكون راتبها لها وألا يسافر لها، وللمرأة أن تشترط بأن يكون الطلاق بيد القاضى لا الزوج.

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