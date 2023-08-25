عودة قوية لشيرين عبد الوهاب بحفل ليلة الدموع|"كدة يا قلبي" أبكت الحاضرين

تفاجأت جماهير الشعب السعودي، بظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل "ليلة الدموع" والتي تقام الأن على مسرح بنش مارك في جدة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، على الرغم أن اسمها لم يكن مدرجا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل.، إلا أنها أشعلت المسرح منذ لحظة دخولها.

الجمهور لشيرين عبد الوهاب: خست وبقيت قمر

وظهرت شيرين عبد الوهاب بشكل مختلف عن أخر ظهور لها، حيث خسرت الكثير من الوزن، مرتدية فستان أزرق اللون، تميز بقصته الطويلة، مع مكياج بسيطة بألوانات النود وظلال عيون باللون الترابي، كما اختارت تسريحة شعر مموجة ومرفوعة إلى الخلف.

شيرين عبد الوهاب

وسرعان ما تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الأنيقة، وشكلها المميز، حيث جاءت التعليقات كالأتي، " شيرين رجعت يا جماعة"، شيرين خست وبقيت قمر"، "شيرين عبد الوهاب كانت ومازالت صوت مصر بلا منازع وإلى عايز يعاركني يعاركني"، ربي معطيها القبول و الحضور و الصوت لي ما يشبه احد صوت مصر بامتياز"، "شيرين هي صوت مصر فعلا"، "شيرين خست ورجعت زي الأول".

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تبكي الحاضرين في حفلة ليلة الدموع

أبكت شيرين عبد الوهاب الحاضرين في حفل ليلة الدموع، بمدينة جدة، وقدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة، حيث بدأت الحفل بأغنية مشاعر التي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور وأخذوا يهتفون "بص شوف شيرين بتعمل ايه".

وكانت الأغنية التي جعلت الجمهور يسيل من الدموع هي أغنية "كدة يا قلبي" والتي هزت مسرح بنش مارك في جدة، ليتولاها أغنية متحاسبنيش، الكذابين، قال صعبان عليه، جرح تاني، كنت بقول، ومازالت تتألق حتي الأن.

وقدمت شيرين عبد الوهاب كلمة أثناء الحفل قائلة :" انا عايزة اشكركم واشكر هيئة الترفية، انا مبسوطة اني معاكوا، وكمان عايزة اشكر انسان عزيز على قلبي ووقف جمبي وهو معالي المستشار تركي آل شيخ".

حفل ليلة الدموع في السعودية

توالت المفاجئات في حفل ليلة الدموع بالمملكة العربية السعودية، حيث افتتح كورال روح الشرق ، وقدموا من الأغاني ذات الطابع الدرامي لتتناسب مع عنوان الحفل ومنها أغنية أنا مصمم لبهاء سلطان وهي ذكريات لعمرو دياب وأغنيات أخرى.

وأبرز الحاضرين في الحفل، حمادة هلال، أحمد سعد، طارق الشيخ، مسلم، هيثم شاكر، آدم، تامر عاشور، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها خلال مشوارهم الفني وحققت نجاحا كبيرا في خلال الأعوام الماضية.

شيرين عبد الوهاب