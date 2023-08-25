شيرين عبد الوهاب تجعل "ليلة الدموع" مميزة|تريند رقم واحد في الشرق الأوسط

"ليلة الدموع" هي الليلة المنتظرة منذ لحظة الإعلان عنها والتي لقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ "ليلة قط الشرايين"، ولكن سرعان ما تحولت إلى تريند رقم واحد على محركات بحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا، عقب ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على نسرح بنش مارك بجدة.

شيرين

شيرين تجعل ليلة الدموع تريند رقم واحد على مواقع التواصل الاجتماعي

ليلة الدموع، هي ليلة استثنائية جمعت نجوم أغاني الأحزان والذكريات، فيها بقيادة المايسترو هاني فرحات، ومنهم "حمادة هلال، تامر عاشور، أحمد سعد، أدم، طارق الشيخ، هيثم شاكر، مسلم" وغيرهم، وكانت البداية مع كورال روح الشرق، ولكن مع ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت مختلفة تمامًا منذ لحظة صعودها على المسرح واستقبال الجمهور بالهتافات والتشجيع ومشكلها التي تغير حيث بدت أنحف، نهاية إلى الكلمة التي وجهتها إلى أنغام.

شيرين

احتلت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند رقم واحد على تويتر بعد أغنية "على الرخيص" وبعد ما أنهت الأغية وجهت كلمة لأنغام وقالت لها، :" عايزة أقدم شكرًا خاص لفنانة كبيرة وقديرة وهي أنغام شكرا يا بنت الأصول كتر خيرك"، ويعد هذا أول رد قوي من شيرين عليها بعد خلاف على لقب صوت مصر.

لقب صوت مصر يتصدر تريندات تويتر

تصدر لقب "صوت مصر" تريند تويتر، وانهالت الهشتاجات عليه بعد كلمة شيرين أخيرة، حيث جاءت التعليقات كالأتي، " شيرين صوت مصر شيرين تتصدر المحتوى الرائج في مصر"، " صوت مصر وملكة المشاعر"، " ربي معطيها القبول و الحضور و الصوت لي ما يشبه احد صوت مصر بامتياز"، " تتصدر صوت مصر والشرق الأوسط الأول شيرين التريند العالمي وتحتل المركز الأول في العالم"، "شيرين عطتها درسين الاول في الغناء والثاني بالادب".

صوت مصر

صوت مصر

شيرين

شيرين

شيرين عبد الوهاب تبكي الحاضرين في حفلة ليلة الدموع

أبكت شيرين عبد الوهاب الحاضرين في حفل ليلة الدموع، بمدينة جدة، وقدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة، حيث بدأت الحفل بأغنية مشاعر التي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور وأخذوا يهتفون "بص شوف شيرين بتعمل ايه".

وكانت الأغنية التي جعلت الجمهور يسيل من الدموع هي أغنية "كدة يا قلبي" والتي هزت مسرح بنش مارك في جدة، ليتولاها أغنية متحاسبنيش، الكذابين، قال صعبان عليه، جرح تاني، كنت بقول، وتوالت بعدها العديد من أروع الأغاني لشيرين.