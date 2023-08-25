عبد الغفار: حملة 100 مليون صحة قدمت 165 ألف خدمة لـ "الأم والجنين"

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن حملة 100 مليون صحة منذ انطلاقها قدمت 165 ألفا و444 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و289 ألفا و114 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

وأوضح أنه تم علاج 103 آلاف و916 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ639 ألفا و899 مواطنا.

وقال عبدالغفار، إن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 877 ألفا و537 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 599 ألفا و709 مواطنين.

عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 3 ملايين

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 3 ملايين، و754 ألفا و789 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 3 ملايين و698 ألفا، و128 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 8 ملايين و91 ألفا و944 طفلا.

واستطرد عبدالغفار أن حملة 100 يوم صحة، قدمت 138 ألفا و197 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف عبدالغفار، أن حملة 100 يوم صحة، قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو مليونين و794 ألفا و393 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.