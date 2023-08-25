الجمعة 25 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة: اجراء 1885 عملية للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص العيون

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن مستشفيات الرمد أجرت 1885 عملية نوعية خلال شهر يوليو، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص العيون.

 

كما أكد رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان اعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.

 

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وتابع النادي، أنه تم اجراء 45 عملية رمد ضمن قافلة طبية تم تنفيذها بمحافظة شمال سيناء للمساهمة في القضاء على حالات قوائم الإنتظار، مضيفا أنه تم عقد 10 دورات تدريبية لأطباء الرمد بمستشفيات الرمد النوعية لتدريبهم على كل جديد في مجال طب وجراحة العيون، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

 الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ  381 ألف و607 مترددين على العيادات الخارجية والطوارئ بمستشفيات وأقسام الحميات بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات وأقسام الحميات استقبلت 292 ألف و333 مريضا بالعيادات الخارجية، و89 ألف و274 مريضا بأقسام الاستقبال والطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ 474 مريضا بالرعايات المركزة والمتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية.

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