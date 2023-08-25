وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 23 مليون خدمة مجانية للمواطنين

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 23 مليون و426 ألفا و946 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 24 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 717 ألفا و155 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليون و816 آلاف و221 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ304 آلاف و282 طفلا، فيما قدمت الحملة مليونين و230 ألفا و611 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.