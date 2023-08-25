بعد الاضطرابات.. الدنمارك تحظر حرق المصحف

عرضت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يحظر حرق المصحف على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين، وذلك بعد الاضطرابات التي سجلت في دول إسلامية عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، وفقا لفرانس برس.

وأوضح وزير العدل الدنماركي أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.

وقال الوزير إن حرق نسخ من المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها"، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".

سينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

باتت ظاهرة حرق نسخ من المصحف الشريف أمام السفارات في السويد والدنمارك تثير امتعاض قطاعات واسعة من المسلمين في جميع أنحاء العالم، لاسيما وأن من يقوم بتلك الأعمال الاستفزازية ينتهجها باسم حرية التعبير لتبرير تلك الأفعال المشينة.

وما زالت تلك الأعمال الاستفزازية تتصاعد يومًا بعد الآخر، وكان أخرها قبل ساعات، إذ أقدمت مجموعة دنماركية عنصرية معادية للإسلام، تدعى "الوطنيون الدنماركيون" على حرق نسخة من القرآن أمام سفارتي تركيا والعراق لدى كوبنهاجن.

كشفت وكالة "الأناضول"، أن أعضاء هذه المجموعة المشاركين في الاعتداء قاموا برفع لافتات ورددوا هتافات معادية للإسلام ونشروا هذه اللحظات عبر بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن "تحركاتهم الاستفزازية" جرت تحت حراسة من الشرطة الدنماركية.

وفي وقت سابق، دعت منظمة التعاون الإسلامي دولها الأعضاء إلى النظر في اتخاذ قرارات بشأن علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها الاعتداء على المصحف الشريف، مشيرة إلى أنها سترسل وفدًا إلى الاتحاد الأوروبي للتعبير عن رفضها لتلك الممارسات.

وتصاعدت حملات الإساءة إلى القرآن الكريم في كل من السويد والدنمارك، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة ضد البلدين.

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