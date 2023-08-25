حكومة الدنمارك تعد مشروع قانون يمنع حرق المصحف علنا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الحكومة الدنماركية، أعلنت يوم الجمعة، أنها ستقترح تشريعًا يجرم حرق نسخ من المصحف في الأماكن العامة، وذلك في إطار جهود الدولة الواقعة في شمال أوروبا، لتهدئة التوترات المتزايدة مع عدة دول إسلامية.

حرق المصحف

وقال بيتر هوميلجارد، وزير العدل، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستقترح تشريعًا يحظر التعامل بشكل غير لائق مع أي رموز ذات أهمية دينية لأي طائفة، موضحا أن الاقتراح سيجعل -على سبيل المثال- حرق نسخ من القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنًا فعلًا يستوجب العقاب.

تنديد بحرق المصحف

وشهدت الدنمارك والسويد في الأسابيع الماضية عدة أحداث شملت حرق نسخ من المصحف أو إتلافها، مما أثار الغضب في الدول الإسلامية التي طالبت حكومتي البلدين بحظر ذلك.