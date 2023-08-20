زيلينسكي يصل إلى الدنمارك ويتعهد تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إلى الدنمارك، فيما تعتزم كوبنهاغن وهولندا توريد مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: «وصلنا إلى الدنمارك.. نحن نواصل العمل لتقوية أوكرانيا وحماية شعبنا».

وأضاف: «سألتقي رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، والعائلة المالكة، وقادة الأعمال الدنماركيين».

وتابع: «نقوم بتوسيع تعاوننا، وإعداد المزيد من الأخبار السارة لمحاربينا، ودفع قضية طائرات F-16 إلى الأمام».

وكان زيلينسكي قد زار، اليوم الأحد، هولندا، حيث اتفق مع رئيس الوزراء مارك روتة، على تعزيز قدرات بلاده الدفاعية في مواجهة الحرب الروسية، بعدد من طائرات F-16.

وكتب زيلينسكي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: «اليوم، اتخذنا خطوة أخرى لتعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا بطائرات F-16».

وأضاف: «سيتم استخدام هذه الطائرات لإبعاد الإرهابيين الروس عن المدن والبلدات الأوكرانية».

ووتابع: «توصلت مع رئيس وزراء هولندا مارك روتة، إلى اتفاق بشأن عدد طائرات F-16 التي سيتم نقلها إلى أوكرانيا، بمجرد انتهاء الطيارين والمهندسين لدينا من تدريبهم».

وكشف زيلينسكي عن عدد الطائرات المقرر أن تحصل عليها كييف، فقال: «42 طائرة.. وهذه ليست سوى البداية.. شكرا لك هولندا».

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الدنمركية في بيان اليوم أن الدنمارك وهولندا ستسلمان طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وأضافت الوزارة "نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها".

وتابعت قائلة "تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف-16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة"

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هولندا والدنمارك ستقدمان طائرات حربية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

وقال روته، في اجتماع مع زيلينسكي في قاعدة جوية هولندية، إن الطائرات سيتم تسليمها بمجرد "استيفاء شروط" لم يحددها.

جاء هذا الإعلان بعد دقائق من فحص روته وزيلينسكي لطائرتين رماديتين من طراز إف-16 كانتا متوقفتين في حظيرة طائرات بالقاعدة.

جاء العرض بعد يومين من قول هولندا والدنمارك إن الولايات المتحدة سمحت للدولتين بتسليم طائرات إف-16 أميركية الصنع إلى أوكرانيا.

ويمثّل إعلان روته اليوم أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتمتلك هولندا حاليًا 24 طائرة من طراز إف-16 قيد التشغيل والتي سيجري التخلص منها تدريجيا بحلول منتصف عام 2024. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.

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