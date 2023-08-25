عبدالعال يقدم عبر الوفد نصائح خاصة للجنة الثلاثية بالزمالك

قدم رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك نصائح خاصة للجنة الثلاثية والمكلفة بإدارة شؤون القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة ليكي يستطيع الفارس الأبيض التواجد في المنافسة خلال الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة عبر بوابة الوفد : " على اللجنة الثلاثية أن تعقد جلسة مع وزير الشباب والرياضة من أجل حل مشكلة الديون وتقسيط المبالغ المتراكمةعلى دفعات لكي تتحرك الأمور بشكل أفضل في محالة للخروج من الأزمة الحالية ".

وأضاف عبدالعال: " لابد أيضًا من دفع جزء للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك الاتحاد الافريقي لحل أزمة القيد فهي الأهم حتي يستطيع الزمالك المنافسة والتواجد في الموسم المقبل ".

في سياق متصل أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة،رحيل أحمد حسني المدير الإداري للفريق في الأيام القليلة المقبلة عن منصبه.

ورشحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك حمادة أنور المدير الإداري السابق لفريق الكرة وعضو إدارة المنتخبات باتحاد الكرة لتولي منصب المشرف على الأجهزة الإدارية بالنادي.

يذكر أن توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة، ومدير المديرية إلى نادي الزمالك، وذلك لتسليم وتسلم شؤون النادي إلى اللجنة الثلاثية.

وسبق وتقدم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، باستقالة جماعية من مناصبهم، على رأسهم أحمد مرتضى منصور الذي كان قد تم اختياره لرئاسة النادي، خاصة بعد قرار عزل مرتضى منصور من منصبه.