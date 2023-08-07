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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضا عبدالعال: رحيل "سيد عبد الحفيظ" عن الأهلي "لغز كبير"

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

علق رضا عبدالعال محلل برنامج البريمو" على رحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي وتعيين خالد بيبو بدلاً منه في القلعة الحمراء في الجهاز الفني للسويسري مارسيل كولر.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي لغز كبير يحتاج إلى حل وإجابة واضحة خاصةً أنه قدم الكثير للقلعة الحمراء ".

وتابع:"رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي كان قرار مفاجئ بالنسبة لي وهو أمر غريب ويحتاج إلى تفسير ".

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