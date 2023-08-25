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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبدالعال مهاجمًا المجلس السابق: "ربنا يكون فى عون اللجنة الثلاثية" خاص

اللجنة الثلاثية
اللجنة الثلاثية

شن رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك هجوما عنيفا على مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والذي تقدم باستقالته خلال الأيام الماضية بسبب الأزمات المالية والإدارية التي ضربت القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

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وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة عبر "بوابة الوفد" : كان من المفترض أن يقدم مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته عقب حبس المستشار مرتضى منصور في شهر فبراير الماضي".

وأضاف عبدالعال: "المجلس قدم استقالته بسبب وجود" بلاوي كتيرة " في النادي  وعلى رأسها إيقاف القيد، عدم دفع الغرامات وكذلك تأخر تجديد عقود لاعبي الفريق والمرتبات الخاصة بالموظفين، إلى جانب بيع عدد كبير من نجوم الفارس الأبيض بدون مقابل والتجديد لاوسوريو دون التعاقد مع صفقات جديدة  كوارث وهم ما يتلم".

وتابع نجم الزمالك السابق: "المجلس القديم لم يقدم ما يفيد مصلحة النادي وكان يعمل من أجل مصالحه الشخصية فقط".

وأتم حديثه قائلا: "ستظهر الكثير من الكوارث والمشاكل الأخرى بعد رحيل المجلس" وربنا يكون فى عون " اللجنة الثلاثية الجديدة " .
جدير بالذكر بأن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدموا باستقالة جماعية من مناصبهم، وعلى رأسهم أحمد مرتضى منصور الذي كان قد تم اختياره لرئاسة النادي، خاصة بعد قرار عزل مرتضى منصور من منصبه.

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