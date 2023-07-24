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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رضا عبدالعال: كولر يتحمل مسؤولية هزيمة الأهلي أمام بيراميدز

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سبب خسارة الأهلي من بيراميدز بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الممتاز.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن"  :"من وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سبب الخسارة الكبيرة من بيراميدز مساء اليوم في بطولة الدوري الممتاز ".

وتابع:"كولر تعامل بشكل خاطئ مع المباراة ولم يحترم فريق بيراميدز ".
 

رضا عبدالعال: الهزيمة أفسدت فرحة اللاعبين بالدوري 

 

وواصل :" من وجهة نظري أن خسارة فريق الأهلي من بيراميدز أفسدت فرحة اللاعبين في الفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم".

وأتم :"السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بدأ مباراة بيراميدز بشكل خاطئ ".
 

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