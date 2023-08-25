الصحة: تقديم الخدمة لـ 381 ألف متردد على مستشفيات الحميات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 381 ألف و607 مترددين على العيادات الخارجية والطوارئ بمستشفيات وأقسام الحميات بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات وأقسام الحميات استقبلت 292 ألف و333 مريضا بالعيادات الخارجية، و89 ألف و274 مريضا بأقسام الاستقبال والطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ 474 مريضا بالرعايات المركزة والمتوسطة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم المرور على مستشفيات حميات العباسية وطوخ وصدر المنزلة وبسيون ودسوق والمنصورة، لمتابعة مؤشرات الأداء وأعمال التطوير، كما تم رفع درجة الاستعداد لجميع مستشفيات الحميات للتعامل مع حالات الاجهاد الحراري.