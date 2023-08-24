وزراء الصحة والشباب والتضامن يشهدون ختام فعالية المبادرة الوطنية "دوي"

شهد وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، رفقة محافظ مطروح، احتفالية ختام فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الأطفال.

وقالت قرينة الرئيس السيسي، انتصار السيسي، في كلمة مسجلة، إن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته، والاستثمار فيهن هو استثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن، فيما قال وزير الصحةإن مبادرة تمكين الطفل المصري نموذجًا يحتذى به في التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

فيما تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الخطة الاستراتيجية للوزارة (٢٠٢٤-٢٠٢٩) ترتكز حول الطفل المصري كمحور للعملية التعليمية.

وأردف الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: نسعي للنهوض بالفتيات والمرأة ونتعاون مع الجميع من أجل تقديم أفضل الخدمات.

بينما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن الأسر هي اللبنة الأولى لبناء كيان المجتمع البشري والأسرة السوية والسليمة صحيا ونفسيا ومعنويا واقتصاديا واجتماعيا وهي التي تشكل مجتمعا سليما ومتكاملا بعيدا عن التفكك والحرمان والتطرف.

وحضر الاحتفالية، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما حضرت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجيرمي هوبكينز ممثل منظمة اليونسيف فى مصر، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية.