"نحن قادرات".. القومي للإعاقة يناقش مع النساء والفتيات ذوات الهمم ثقافة الصحة الإنجابية

بالتعاون مع مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، نظم المجلس القومي للإعاقة، برئاسة د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس، ورشة عمل موسعة تحت عنوان "نشر ثقافة الصحة الإنجابية" تحت شعار "نحن قادرات" ضمن البرنامج الموسع الذي ينفذه المجلس بعنوان دعم و تمكين النساء والفتيات ذوات الهمم.

إيمان كريم: ورشة "نحن قادرات" تأتي ضمن برنامج دعم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة

شارك في ورشة العمل التي استمرت على مدار يومين 41 من النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الجمعيات الأهلية والإتحاد النوعي للصم الذين يمثلون كافة أنواع الإعاقات.

القومي للإعاقة يناقش مع ذوات الهمم ثقافة الصحة الإنجابية

ناقشت الورشة موضوعات الصحة الإنجابية من حيث التعريف والأهمية والأنماط، والتعرض إلى تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة الإنجابية وقائمة الحقوق الإنجابية وكذلك الحقوق الإنجابية لمتلقي الخدمات، ونشأة وتطور الحقوق الإنجابية في إطار المواثيق الدولية والآثار النفسية والاجتماعية والصحية المترتبة على ختان الإناث وزواج الأطفال، كما تناولت الورشة تعريف الصحة الجنسية والإنجابية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة الهدف الثالث منها ،والحق في الصحة من منظور حقوق الإنسان، وموقف وزارة الصحة المصرية من (ختان الإناث وزواج الأطفال).

تعرضت الورشة لأهم الرسائل الصحيحة والمشورة السليمة للصحة الإنجابية وختان الإناث، والحقوق الإنجابية للمنتفعين و المنتفعات من ذوي الإعاقة في عيادات الصحة الإنجابية، والدوافع والممارسات والمفاهيم الصحية الخاطئة التي قد تسبب إعاقات .

القومي للإعاقة يناقش مع ذوات الهمم ثقافة الصحة الإنجابية

هدفت الورشة إلى تعزيز وعي السيدات والفتيات ذوات الإعاقة بحقوقهم الصحية المختلفة، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتوجيهات والممارسات الصحية السليمة، والوقوف على المشكلات التي قد تواجه السيدات والفتيات ذوات الإعاقة في المحافظات المستهدفة، إلى جانب رفع قدرات مقدمي الخدمة الصحية بطرق نشر ثقافة الصحة الإنجابية بين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من قبل المجلس.

وبدورها، أكدت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، على الدور الذي يقوم بها المجلس لنشر التوعية المجتمعية في كافة الأوساط لتعريف المجتمع بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريف النساء و الفتيات من ذوات الإعاقة أنفسهم بحقوقهم الصحية والإنجابية والمخاطر التي قد يتعرضون لها جراء الممارسات الخاطئة التي يتم اتباعها .

وأشارت في بيان صحفي صادر اليوم؛ أن هذه الورشة تأتي في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل عام، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محوريها الثالث والرابع، والاستراتيجية الوطنية للسكان (٢٠٢٣-٢٠٣٠) وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ بشكل خاص.

القومي للإعاقة يناقش مع ذوات الهمم ثقافة الصحة الإنجابية

أسندت "المشرف العام على المجلس"؛ سبب اختيار شعار " نحن قادرات" لهذه الورشة لأنه شعار تحفيزي من شأنه تقديم الدعم الذاتي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك الدعم النفسي والمجتمعي لهم، خاصة وان النساء والفتيات ذوات الإعاقة في حاجة ملحة إلى تعريفهم بثقافة الصحة الإنجابية خاصة المقبلات على الزواج منهم أو السيدات اللاتي لديهم فتياات في سن الزواج.

لفتت إلى أن برنامج "دعم وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة" يشتمل على مشروعين هم "مستقبل خال من العنف عبر الإنترنت" ومشروع "نشر ثقافة الصحة الإنجابية" الذي يحمل شعار "نحن قادرات"، كما يُنفذ هذا البرنامج على عدة مراحل وتشتمل المرحلة الأولى على محافظات (القاهرة ، المنيا ، الإسكندرية - الشرقية - الأقصر) خلال عامي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وحاضر في الورشة المدرب والمحاضر والمحامي الحقوقي خالد معروف، وشارك في إعداد وتنفيذ هذه الورشة من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القائم بأعمال الأمين العام المساعد سليمان محمد عامر، والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس، والكاتب الصحفي محمد سري المنسق الإعلامي للمجلس، والدكتورة نهى سليمان، متابعة المشروع من المكتب الفني للمشرف العام على المجلس، وأسماء أبو سريع، منسق عام البرنامج، ومحمد شوقي، منسق عام المشروعات، ومحمود عمر وإسلام حمدي وآية محمد كامل منسقي تنظيم الأنشطة، ومترجمة الإشارة فيروز الجوهري.